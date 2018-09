Cagliari, Castro di nuovo cantante in Sardegna – VIDEO

Il giocatore del Cagliari, Lucas Castro, ha pubblicato alcuni video che lo ritraggono mentre canta in Sardegna

Il centrocampista del Cagliari, Lucas Castro, arrivato in Sardegna durante l’ultimo calciomercato è tornato a cantare. El Pata, difatti, a giugno ha inciso il suo primo brano “Sole d’estate”, il cui video, pubblicato sul proprio canale Youtube, è ambientato a Verona, città in cui ha giocato per tre anni con la maglia del Chievo. Giunto al club sardo, il giocatore argentino non ha abbandonato la passione che lo lega alla musica e ieri ha pubblicato alcuni video che lo dimostrano. Sul profilo Instagram di Castro, difatti, sono apparsi alcuni video che ritraggono il giocatore cantare insieme al suo connazionale Francisco Charco

