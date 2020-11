Cerri, attaccante del Cagliari, ha rinnovato il suo contratto con il club sardo fino al 2024 con opzione per un altro anno

Rinnovo in casa Cagliari. La società sarda ha comunicato il prolungamento di contratto fino al 2024 di Alberto Cerri, che era in scadenza nel 2023. Per l’attaccante ex Juventus anche la possibilità di opzione nel contratto per un altro anno.

«Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Alberto Cerri che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 2024-25», si legge nel comunicato ufficiale del Cagliari su Cerri.