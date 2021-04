Cagliari, che lavoro di Semplici: rivalutati due rossoblù

Leonardo Semplici ha rivalutato tanti calciatori da quando è arrivato a Cagliari: tra questi ci sono anche Deiola e Carboni

«Serviranno tutti», ha sempre ribadito Leonardo Semplici che, subentrato a Eusebio di Francesco, ha completamente stravolto gli equilibri del Cagliari, producendo 16 punti in 10 partite. La strategia – se così si vuole chiamare – del tecnico toscano è stata quella di trovare la giusta collocazione a tutti i giocatori della squadra.

Le risposte, come ricorda La Gazzetta dello Sport, sono arrivate proprio nelle ultime partite disputate da due giocatori del vivaio rossoblù: Andrea Carboni e Alessandro Deiola. Il primo, fresco di rinnovo, ha scalato le gerarchie difensive e ha limato l’eccessiva rudezza che nelle gare post lockdown gli aveva fatto prendere due rossi. Il secondo, invece, ha sostituito Duncan in un nuovo centrocampo a quattro, producendo grandi prestazioni come quelle contro Udinese e Roma.