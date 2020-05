Cagliari, dg Passetti: «Torniamo a giocare, ma partiamo dalla sicurezza»

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A

Il Cagliari prende posizione sulla ripresa del campionato. Mario Passetti, direttore generale dei sardi, ha parlato ai microfoni di Tg2 Italia, auspicando la ripresa della Serie A, ma in sicurezza. Ecco le sue parole.

«La Lega Serie A ha una posizione molto chiara, ci si auspica di poter riprendere a giocare perché il calcio è il nostro mestiere. Come tutti i comparti produttivi del Paese speriamo che si possa ripartire. Questo passa naturalmente da protocolli sanitari e di sicurezza che possano garantire non solo i calciatori ma anche tutti coloro che si occupano delle partite anche in un contesto di porte chiuse. Si deve partire dalla sicurezza per sperare che ci possa essere una ripartenza protetta».