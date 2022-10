Cagliari, sconfitta col Venezia e ora Liverani è a rischio

Il Cagliari raccoglie una pesante sconfitta interna contro il Venezia e ora Fabio Liverani rischia la panchina

La partita di ieri ha lasciato qualche perplessità in più sulla squadra e contro i lagunari è arrivata una sonora scoppola da una diretta concorrente per la promozione. I rossoblù ora si interrogano sul futuro del tecnico, anche se per il momento sembra non essere così in bilico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.