Cagliari-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match della 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-Empoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena, per la prima giornata del girone di ritorno, si sfidano la squadra di Maran e quella di Iachini. La partita mette in palio importanti punti salvezza: Cagliari (20 punti) per mantenersi in zona tranquilla, Empoli (16) a ridosso della zona retrocessione e a caccia del risultato dopo quattro sconfitte consecutive. Nella gara d’andata, vittoria empolese sui sardi al ‘Castellani’ col risultato di 2-0 (reti di Krunic e Caputo). Ecco i gol e gli highlights di Cagliari-Empoli:

CAGLIARI-EMPOLI 1-0 – Leonardo Pavoletti segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo destro. Conclusione eccellente!