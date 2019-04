Cagliari-Juventus 0-2, DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Cagliari-Juventus, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Il Cagliari per una salvezza sempre più vicina, la Juventus per proseguire col sorriso la marcia verso i quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. E, al contempo, blindare l’ottavo titolo di fila che – con i tre punti in Sardegna – sarebbe quantomai vicino. Questi i temi dell’anticipo che andrà in scena a partire dalle ore 21 alla Sardegna Arena.

Cagliari-Juventus 0-2: pagelle e tabellino

MARCATORI: 23′ pt Bonucci (J), 40′ st Kean (J)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 7; Srna 5.5, Pisacane 5.5, Ceppitelli 5.5, Lykogiannis 6; Faragò 5.5 (31′ Padoin sv), Cigarini 5.5, Ionita 5.5 (23′ st Birsa 6); Barella 5.5; Joao Pedro 5.5 (31’ st Cerri sv), Pavoletti 5.5. Allenatore: Maran 5.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Caceres 6.5 (16′ st Bentancur 6.5), Bonucci 7, Chiellini 6; De Sciglio 5.5, Can 6, Pjanic, Matuidi 5.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5, Kean 6.5. Allenatore: Allegri 6.5

ARBITRO: Giacomelli

NOTE: ammoniti Kean, Bernardeschi (J); Joao Pedro, Charalampos Lykogiannis (C)

Cagliari-Juventus: diretta live, moviola e sintesi

45+3′ – SI CHIUDE QUI AL SARDEGNA ARENA! La Juventus continua la sua corsa allo Scudetto vincendo sul campo del Cagliari

45+3′ – Ammonizione nella Juventus! Federico Bernardeschi si prende il cartellino giallo per un contrasto duro con un avversario

40′ – RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Moise Kean trova il gol del 2-0. Rodrigo Bentancur consegna il pallone a Moise Kean che da due passi deposita in rete alle spalle dell’incolpevole portiere!

38′ – Altra ammonizione nel Cagliari: Srna riceve il giallo

31′ – DOPPIO CAMBIO NEL CAGLIARI: escono Joao Pedro e Faragò per far spazio ad Alberto Cerri e a Simone Padoin

23′ – SOSTITUZIONE NEL CAGLIARI: Artur Ionita esce e al suo posto entra Valter Birsa

16′ – SOSTITUZIONE NELLA JUVE! Il difensore bianconero, Martin Caceres è stato sostituito per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Bentancur

4′ – Lamentele da parte dei bianconeri! La Juve reclama un rigore per un tocco di mano di Ceppitelli. Il capitano tocca con il braccio dopo un intervento ravvicinato di Faragò. Giacomelli aspetta qualche secondo, ma poi fa giocare. Il Var conferma la scelta dell’arbitro di non assegnare rigore

1′ st – SI RIPARTE! Ricomincia la sfida tra Cagliari e Juventus. Nessun cambio nelle due formazioni.

45′ – Si chiude qui la prima frazione di gioco! Juve in vantaggio di una rete sui casteddu

39′ – Seconda ammonizione nel Cagliari: Charalampos Lykogiannis si prende il cartellino giallo

34′ – Ammonizione anche per il Cagliari: Joao Pedro riceve il giallo per un duro contrasto con un avversario

23′ – VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Miralem Pjanic ha trovato col suo corner la testa di Leonardo Bonucci che non si fa sfuggire l’occasione e segna sulla sinistra

20′ – Arriva subito l’ammonizione per Moise Kean. L’attaccante della Juventus ha ricevuto il giallo per simulazione

1′ – SI PARTE! Inizia ora la sfida del Sardegna Arena

Cagliari-Juventus: formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. Allenatore: Allegri

Cagliari-Juventus: probabili formazioni

Con mezza squadra in infermeria, la Juventus si presenta a Cagliari vestita di un 3-5-2 che vedrà Bernardeschi e Kean quali terminali offensivi. Maran, dal canto suo, si affida a Barella a supporto di Joao Pedro e Pavoletti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

Cagliari-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.