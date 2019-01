Il tecnico del Cagliari Rolando Maran si è complimentato con Barella, concentrato sui rossoblu nonostante le tante voci di mercato

Barella è il giocatore più appetito del calciomercato. Il classe ’97 sta incantando al Cagliari, e ha attirato su di sé gli sguardi di tutte le big di Serie A (con Napoli e Inter in pole) e del Chelsea di Sarri che farebbe follie per lui. Ma Rolando Maran, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, tranquillizza i tifosi sulla serietà del ragazzo: «Barella? Ha la testa giusta e ha la testa nel Cagliari, non ho segnali diversi e non mi pongo alcun problema. Non è facile per un giocatore vedere ogni giorno il proprio nome sui giornali. Un complimento extra campo che faccio a Nicolò è proprio per la sua capacità di concentrarsi sul gioco in modo maturo e consapevole».