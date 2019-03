Cagliari, Maran: «Finalmente una vittoria in trasferta»

Il Cagliari guidato dal tecnico Maran ha colto un successo importante, molta soddisfazione per la vittoria esterna, che mancava da tempo

Nel dopo gara del Bentegodi, Rolando Maran allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, questa la sua analisi della gara: «Loro sono partiti forte, noi non riuscivamo ad uscire dalla prima pressione. Non ci riuscivamo e abbiamo sofferto, poi è venuto il gol, trovando le misure l’abbiamo gestita in maniera diversa. L’inizio loro è stato micidiale».

Alla domanda di quanto siano stati importanti, gli innesti del calciomercato di Gennaio, per il suo Cagliari, ecco la risposta di Maran: «Nel mercato abbiamo avuto delle necessità, ho preferito giocatori che già conoscevo, con loro è stato tutto più semplice».

Grande soddisfazione per Maran nell’aver ritrovato un successo fuori casa: «Non dobbiamo pensare alle altre partite, oggi era importante perchè volevamo un risultato positivo in trasferta. Il Chievo non è facile da incontrare, conosco il valore dei ragazzi. Sono il primo a dispiacermi dell’andamento del Chievo e spero che si riprendano in fretta».