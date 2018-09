Che fine ha fatto Rodney Strasser: decise Cagliari-Milan del 2011

Il 6 gennaio 2011 Rodney Strasser decise un complicato Cagliari-Milan in favore della squadra di Allegri che avrebbe poi vinto lo scudetto. Ripercorriamo ora la carriera del sierraleonese

“I miei quindici minuti di popolarità” cantava un noto artista italiano qualche tempo fa. Ecco Rodney Strasser quei quindici minuti se le deve ricordare molto bene, perché la fama l’ha accarezzato per un fuggevole incontro e poi è volata altrove. Il centrocampista della Sierra Leone si prese le luci della ribalta nel lontano gennaio del 2011. Si gioca il giorno dell’Epifania, e il Milan di Massimiliano Allegri, che poi si cucirà lo scudetto sul petto, va in trasferta a Cagliari. La gara è molto ostica e bloccata e il risultato non si schioda dallo 0-0. A 5′ dalla fine però un bel triangolo tra Robinho e Cassano, libera in area di rigore uno sparuto ragazzino con la maglia numero 14, che controlla e con il destro batte Agazzi, facendo esplodere tutti i tifosi rossoneri. Quel giovane imberbe risponde al nome di Rodney Strasser. Classe 1990, all’epoca aveva soli 21 anni, era considerato un giovane talento, e in molti pensavano sarebbe potuto diventare l’erede di Gattuso.

Tuttavia le aspettative così alte vennero deluse molto presto. Con il Milan raccolse la miseria di sole 6 presenze complessive in Serie A e una lunga parentesi di prestiti. L’esperienza più fortunata fu quella del 2011-2012 al Lecce, dove realizzo 1 gol in 12 gare nel massimo campionato italiano. In seguito continuò il peregrinaggio tra Parma (Serie A 2012-2013),e le piazze di Serie B di Livorno e Reggina. Tuttavia la carriera di Rodney fatica proprio a decollare, e la stagione 2015-2016 la passa a metà tra il Racing Club Roma, in Lega Pro, e l’NK Zagabria, in prima divisione croata. L’ultimo club che gli da una chance è il GilVicente, formazione di seconda divisione portoghese. Al termine dell’annata 2016-2017 il suo contratto però non viene rinnovato e Strasser si ritrova senza squadra. Attualmente è infatti svincolato. Una parabola discendente decisamente triste per colui che doveva essere il nuovo Gennaro Gattuso.