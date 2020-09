Cagliari, Passetti: «Godin? Trattativa molto difficile ma ci proviamo. Su Under..»

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del mercato della squadra rossoblu e della prossima stagione

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato del club rossoblu e del progetto avviato con Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni:

GODIN – «Esiste la trattativa per Godin, non possiamo negarlo. Siamo contenti che il giocatore abbia manifestato molto interesse sul Cagliari. E’ una trattativa molto difficile, non facciamoci troppe illusioni. Stiamo cercando di capire se l’operazione può essere portata in porto».

UNDER – «Non mi risulta la trattativa per Under, dovremmo chiedere al nostro direttore sportivo ma non credo. Non è un nome che, ad oggi, è nella nostra agenda».

IDENTITA’ – «Vogliamo cercare una propria identità per poi tenerla costante. Ci piacerebbe essere una squadra che propone gioco, che non ha paura di lanciare e aspettare i giovani. Per fare ciò serve una grandissima complicità tra la società, la parte sportiva e l’allenatore. Siamo convinti di aver trovato la persona giusta in Eusebio Di Francesco. Ci auguriamo di costruire un progetto di lunga durata».