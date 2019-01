Cagliari, Pavoletti incubo delle difese: ecco quanti sono i gol di testa

Pavoletti punisce l’Empoli con l’ennesimo gol di testa: ecco le spaventose statistiche dell’attaccante del Cagliari

Leonardo Pavoletti ha messo a segno il 7° gol in questo campionato di Serie A. Non è una sorpresa, tuttavia, che abbia punito la malcapitata di turno, l’Empoli, con l’ennesimo gol di testa. Si tratta della specialità della casa per l’attaccante della squadra sarda. Infatti, il 50% dei gol del giocatore deriva da questo tipo di conclusioni. Da quando milita nel campionato italiano, il terminale offensivo del Cagliari ha messo a segno ben 42 gol, di cui 21 proprio di testa. E non intende fermarsi.