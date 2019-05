Cagliari, Rafael ha rinnovato: contratto fino al 2020

Il portiere del Cagliari Rafael ha rinnovato fino al 2020. A comunicarlo è stata la stessa società rossoblù

Rinnovo importante in casa Cagliari. Il club rossoblù ha annunciato di aver prolugato il contratto di Rafael, portiere brasiliano, che ha firmato un prolungamento fino al 2020.

«Il Cagliari e Rafael avanti assieme: il portiere brasiliano ha firmato il rinnovo contrattuale che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2020. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2016, Rafael si è subito fatto apprezzare per affidabilità e dedizione. Chiamato in causa ha sempre risposto presente, offrendo prestazioni di rilievo e distinguendosi anche come para-rigori» ha scritto il club sardo.