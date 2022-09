Cagliari, Rog: «Siamo un gran gruppo. Capitano? Grande onore, ma...»

Il centrocampista del Cagliari Rog ha parlato dell’avvio di stagione della squadra rossoblù

Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport dell’avvio di stagione della squadra rossoblù.

OBIETTIVO – «Abbiamo una bella squadra e un gran gruppo. È presto per dire che siamo i più forti, siamo contenti che le altre ci rispettino ma va dimostrato in campo. La Serie B è difficile: c’è tanto da fare e già col Bari sarà dura, ma faremo di tutto per vincere.

FASCIA DA CAPITANO – «Grande onore ma sono il terzo, prima ci sono Pavoletti e Deiola».

