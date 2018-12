Cagliari-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Cagliari-Roma in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A

La Roma vola in Sardegna per affrontare il Cagliari nella 15ª giornata di Serie A. La gara è in programma sabato 8 dicembre alle ore 18:00 al Sardegna Arena di Cagliari. I giallorossi, reduci dal pareggio interno contro l’Inter per 2-2, devono assolutamente conquistare punti per non aumentare il distacco dalla zona ChampionsLeague che adesso è lontana 5 punti. L’andamento della squadra di Di Francesco sino ad ora è stato altalenante e il club capitolino si ritrova, difatti, al settimo posto in classifica. Situazione differente per i padroni di casa che puntano alla salvezza e, che con 16 punti guadagnati in questo avvio di stagione, si ritrovano tredicesimi a più tre dalla zona rossa della classifica.

La sfida Cagliari-Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (rispettivamente canale 202 e 252 del satellite), sul canale RomaTv (213) sarà invece trasmessa la radiocronaca. Inoltre la diretta della gara visibile attraverso l’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Anche gli abbonati a NOW TV potranno assistere alla gara, la piattaforma è disponibile in abbonamento sui dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Infine l’anticipo potrà essere seguito sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Cagliari-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 8 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie Ae Sky Sport 252 – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo

Cagliari-Roma: le probabili formazioni

CAGLIARI – Maran contro la Roma vuole conquistare punti nel tentativo di allontanare il più possibile la zona retrocessione. Nell’anticipo della 15ª giornata la formazione non dovrebbe essere molto diversa di quella vista nello scorso turno di campionato contro il Frosinone. Nella difesa a 4 dovrebbero giocare gli stessi effettivi visti contro i Ciociari: Srna, Klavan, Ceppitelli e Padoin, mentre a centrocampo considerato l’infortunio di Castro e la squalifica di Barella arriverà qualche modifica. Ad affiancare Bradaric e Ionita ci sarà Dessena in sostituzione di Barella, mentre dietro le punte confermato Sau. Non dovrebbero esserci variazioni in attacco dove scenderà in campo la coppia Joao Pedro-Pavoletti.

ROMA – L’allenatore della squadra capitolina dovrà fronteggiare l’emergenza infortuni che vede fermi ai box per problemi fisici ben 7 giocatori. Nonostante la sfida ravvicinata di ChampionsLeague contro il Viktoria Plzen, in campo a Cagliari non dovrebbe esserci turnover, dato che i giallorossi sono ormai certi della qualificazione agli ottavidifinale della competizione. In difesa è in dubbio Fazio e la linea dovrebbe essere composta da Florenzi, Manolas, JuanJesus e Kolarov. Nel 4-2-3-1 scelto da Di Francesco davanti alla retroguardia ci saranno Nzonzi e Cristante, visti gli infortuni di Pellegrini e De Rossi, e sulla trequarti Under, Zaniolo e Kluivert. Il reparto avanzato sarà affidato nuovamente al centravanti croato Patrik Schick che prenderà il posto di Dzeko, ancora alle prese con un problema al flessore della gamba sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Bradaric, Ionita, Dessena; Sau; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.