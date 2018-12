Cagliari, Storari: «Mati? Contento che non sia venuto»

Le parole di Marco Storari sul caso Mati Fernandez

Marco Storari, portiere del Cagliari, ha parlato del caso Mati Fernandez, che nella giornata di ieri è stato prima vicino ai sardi, ma poi è finito al Milan. Queste le sue parole: «Durante il calciomercato succedono spesso queste cose, quindi non me la sento di criticare il calciatore» queste le parole rilasciate dall’ex portiere della Juventus a Sky Sport.

STORARI CONTINUA – «Penso che qualcuno non si è comportato bene, anche se non sono io che devo dire chi. Sono contento però, perché è chiaro che Mati non voleva giocare per il Cagliari. Se fosse stato davvero convinto come si diceva, avrebbe firmato subito per noi e non per il Milan, quindi se fossi in Capozucca o Giulini non ci penserei più di tanto».