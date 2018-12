Cagliari, Tachtsidis: «Pronto a dare il mio contributo»

Tachtsidis si presenta al Cagliari: le parole del centrocampista in conferenza stampa

Tachtsidis, nuovo centrocampista del Cagliari, si è presentato così in conferenza stampa: «Dopo due anni di contatti, finalmente sono arrivato. Non vedo l’ora di poter aiutare la squadra per raggiungere il nostro obiettivo. Ho visto le prime partite e credo ci sia molto entusiasmo. Credo che qui si possano fare grandi cose. Gol? Spero di poterne fare molti, però è importante pensare alla squadra non a me. Devo farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno del mio aiuto. Lavorerò per fare il salto di qualità con questa maglia. Questa è una società seria che prova a fare sempre il meglio per i suoi calciatori».

L’EX GENOA CONTINUA – «La trattativa? Pensavo si chiudesse prima, ma la società mi aveva chiesto di aspettare per capire come muoversi. Il mercato? Su di me c’erano più squadre, tra cui il Bologna, ma quando mi ha chiamato il direttore ho detto subito sì al Cagliari. Già conoscevo Capozucca perché è stato lui a portarmi in Italia, quindi quando mi ha chiamato non ho pensato più a nessun club».