Traorè verso il Cagliari: il piano della Juve e i dettagli sull’operazione

Dopo l’acquisto di Traorè dall’Empoli, la Juve lo girerà in prestito. In pole su tutti c’è il Cagliari. I dettagli dell’operazione

La Juve è vicinissima alla chiusura dell’operazione che porterà in bianconero Traorè. Come ha confermato ieri il presidente dell’Empoli Corsi, mancano solo le firme, ma l’operazione è definita. Dopo aver concluso l’affare, il club bianconero girerà il centrocampista in prestito.

Come spiega Gianluca Di Marzio, il club nel quale l’ivoriano giocherà sarà con tutta probabilità il Cagliari. La Vecchia Signora ha una promessa con la squadra rossoblù per quanto riguarda il giocatore. Traorè sarà l’erede di Barella.