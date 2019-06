Cagliari, ufficiale il rinnovo di Pisacane fino al 2021

Cagliari, ufficiale il rinnovo di Fabio Pisacane: il difensore napoletano resterà in Sardegna fino al 2021, dopo la bella stagione disputata

Tempo di rinnovi in casa Cagliari. È arrivata l’ufficialità per il prolungamento del contratto di Fabio Pisacane. Il difensore napoletano resterà in rossoblu fino al 2021, quando compirà 35 anni.

Classe 1986, Pisacane ha disputato una bella stagione, con 27 presenze, segnando un gol contro il Chievo e fornendo anche un assist. Al Cagliari dal 2015, ha collezionato 114 presenze, mettendo a segno 4 gol e tre assist.