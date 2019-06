Caicedo vuole lasciare la Lazio: la posizione della società

Felipe Caicedo vuole lasciare la Lazio: Tare e Inzaghi provano a tenerlo, ma la volontà del giocatore sembra chiara

La situazione si è ribaltata. Felipe Caicedo vuole lasciare la Lazio mentre la società vuole trattenerlo. L’attaccante 30enne cerca un’ultima avventura in carriera e per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe detto di no al rinnovo con il club biancoceleste, o meglio, per firmare un prolungamento, vorrebbe un ingaggio stellare.

Le offerte per l’ecuadoriano non mancano: lo vogliono dalla Turchia ma anche dalla Cina. La società vorrebbe tenerlo, soprattutto Inzaghi, che lo ha sempre stimato. Per farlo partire, Lotito chiede 8-9 milioni.