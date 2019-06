Cairo: «Grande campionato, avremmo meritato l’Europa League»

Urbano Cairo ha parlato della sentenza Uefa del Milan e dell’ipotesi Super Champions: le parole del presidente del Torino

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel programma “Tutti convocati”. Il numero uno granata ha affrontato vari temi.

SENTENZA MILAN – «Non mi esprimo. Noi abbiamo fatto un grande campionato e avremmo meritato di andare in Europa League. Penso che sia importante tenere i conti in ordine. Noi abbiamo fatto passi in avanti rispetto al Torino di 6-7 anni fa».

SUPER CHAMPIONS – «Lo squilibrio è già notevole oggi. Se ci fosse questa Super Champions, diventerebbe ancora maggiore. Su questo progetto di Super Champions su cui anche Macron si è pronunciato in modo negativo, bisogna pensare all’interesse della gente, che ama il fatto che risultati totalmente inaspettati possano accadere».