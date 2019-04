Calcio italiano in lutto: morto Mino Favini, talent scout dell’Atalanta

Calcio italiano in lutto: è scomparso all’età di 83 anni Mino Favini, storico talent scout dell’Atalanta di Percassi

Calcio italiano in lutto: è scomparso all’età di 83 anni Mino Favini, storico talent scout dell’Atalanta. Favini aveva militato nella Dea come calciatore, poi all’inizio degli anni novanta fu richiamato dal presidente Percassi per entrare a far parte della società.

Il “mago di Meda”, come veniva soprannominato, ha scoperto gran parte dei talenti che ogni anno emergono dalle giovanili dell’Atalanta. Alcuni nomi: Zaza, Gabbiadini, Inzaghi, Montolivo, Bonaventura. Se ne va uno dei più grandi conoscitori del calcio italiano, che ha fornito un grande servizio non solo all’Atalanta, ma a tutto il movimento.