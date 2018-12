Calciobidone 2018: i candidati al premio che nessuno vuole – VIDEO

La lista dei pretendendi al Calciobidone 2018, il premio al giocatore che ha più deluso la passata stagione: spiccano gli ex milanisti Kalinic ed André Silva, ma pure Schick e Pjaca

Il premio che nessuno vuole, anche quest’anno sta per essere assegnato: si tratta del Calciobidone 2018, ovvero il riconoscimento (per modo di dire) che va al calciatore che, in sostanza, ha disatteso più di tutti le attese nella passata stagione. Anche quest’anno sono tanti (e scarsi) i candidati al premio, tra di loro anche qualche nome decisamente eccellente: ci sono per esempio il povero Henrique Dalbert, acquistato lo scorso anno a furor di popolo dall’Inter e finito già nel dimenticatoio, Gregoire Defrel, risollevatosi quest’anno alla Sampdoria, ma decisamente sottotono lo scorso anno alla Roma, Nikola Kalinic, passato in estate dal Milan all’Atletico Madrid e non occorre ricordare il perché, M’Baye Niang, spedito quest’anno dal Torino al Rennes dopo aver fatto bestemmiare migliaia di tifosi granata, Marko Pjaca della Juventus (in prestito alla Fiorentina dopo un infortunio che ne ha pregiudicato il rendimento), Patrick Schick (delusione enorme l’anno scorso alla Roma) e André Silva (l’anno scorso evanescente al Milan, quest’anno al Siviglia dove sembra essere tornato un fenomeno).

Tra i tanti “campioni” che possono vantarsi di aver vinto il riconoscimento in passato: Quaresma (per ben due volte ai tempi dell’Inter), Adriano (ai tempi della Roma però), Nicklas Bendtner ai tempi della Juve, Geoffrey Kodogbia e Gabigol nelle ultime due stagioni, a suggellare il neo dominio interista nella classifica di bidoni storici. Ecco la lista definitiva dei candidati di quest’anno (l’assegnazione definitiva del premio avverà nel 2019):

ARISTOTELES Romero (Crotone)

Pablo ARMENTEROS (Benevento)

Henrique DALBERT (Inter)

DANILO (Udinese/Bologna)

Gregoire DEFREL (Roma/Sampdoria)

Nikola KALINIC (Milan)

Mbaye NIANG (Torino)

Marko PJACA (Fiorentina)

Patrik SCHICK (Roma)

Andrè SILVA (Milan)