Calciomercato Inter, esterno cercasi: nel mirino Moses

Calciomercato Inter: si cerca un esterno da regalare ad Antonio Conte. Nel mirino dei nerazzurri è finito Moses, nigeriano del Chelsea

Dall’Inghilterra non hanno dubbi: l’Inter ha messo gli occhi su Victor Moses, esterno del Chelsea. Dopo aver preso Asamoah a parametro zero, i nerazzurri vogliono rinforzare anche l’altra fascia e regalare ad Antonio Conte un giocatore adatto al 3-5-2.

Moses ha un contratto fino a giugno 2021 con il Chelsea, ma lo scorso gennaio è stato ceduto in prestito al Fenerbahce fino a giugno 2020. Conte, che presto firmerà con i nerazzurri, lo conosce bene, avendolo già allenato nei Blues, e non gli dispiacerebbe l’ipotesi di riaverlo in squadra.