Calciomercato Ascoli: preso Bentivegna, Jaadi torna all’Udinese

Bentivegna all’Ascoli: il club marchigiano annuncia ufficialmente l’arrivo dell’attaccante esterno del Palermo in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato

Calciomercato Ascoli: Jaadi torna all’Udinese – 30 gennaio, ore 21

Altra operazione chiusa in quest’ultima giornata di calciomercato. Nabil Jaadi, dopo il prestito all’Ascoli, torna all’Udinese. Ad annunciarlo è la stessa società marchigiana tramite il proprio sito ufficiale: «L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica il rientro dal prestito di Nabil Jaadi all’Udinese».

Ascoli: preso Bentivegna – 30 gennaio

L’Ascoli ufficializza tramite il proprio sito ufficiale l’arrivo di Accursio Bentivegna, attaccante esterno del Palermo. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto, con controriscatto in favore dei rosanero. Questo l’annuncio del club marchigiano: «L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver acquisito dal Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Accursio Bentivegna». Il classe 1997, dunque, comincia una nuova avventura in Serie B, dove avrà la possibilità di giocare con continuità.