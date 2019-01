Calciomercato Atalanta: i big restano e spunta l’ipotesi Defrel

L’Atalanta blocca tutti i big della rosa che non partiranno in questa finestra di calciomercato. In entrata si starebbe valutando l’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel.

L’Atalanta punta alla terza qualificazione consecutiva all’Europa League, soprattutto dopo la delusione rimediata nell’edizione corrente, dove la Dea è stata eliminata ai rigori dal Copenaghen. Nonostante un avvio a rilento, la squadra di Gasperini sembra essere adesso sulla via giusta per centrare l’obiettivo e il sesto posto non è più un miraggio, il gap è di soli due punti. Per conquistare il pass valido per la competizione europea la strada è ancora lunga e nella seconda parte di stagione, la squadra bergamasca dovrà mettere in campo tutte le forze a disposizione.

Lo sa bene la società che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha deciso di bloccare tutti i big della rosa, su cui erano finite diverse società, pronte a strapparle alla Dea già nel corso di questa finestra di mercato. Le trattative per Mancini, Ilicic, Gosens, Gomez ed Ilicic sono rinviate, dunque, alla prossima sessione di mercato. Per quanto riguarda i due centrocampisti Castagne e Pasalic, l’Atalanta potrebbe valutare le offerte. In entrata, invece, la dirigenza starebbe pensando al centravanti della Sampdoria Gregoire Defrel, per rimpiazzare Emiliano Rigoni, rientrato allo Zenit San Pietroburgo.