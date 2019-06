Calciomercato Atalanta, Zapata non è incedibile: le richieste di Percassi

Calciomercato Atalanta, Zapata, bomber della fantastica stagione della Dea, non è incedibile: le richieste di Percassi

Percassi è costantemente al lavoro per regalare a Gasperini la squadra giusta per poter stupire anche in Champions League. Se Gomez sembra inamovibile, lo stesso non si può dire di Ilicic, pupillo del presidente.

Per due che restano, uno potrebbe andare. Duvan Zapata infatti non è tra gli incedibili. Percassi fissa la base d’asta: 55 milioni di euro come prezzo di partenza, per portare il colombiano lontano da Bergamo.