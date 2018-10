Giulini cambia idea: «Barella via? Sì, se vuole giocare la Champions»

Cagliari: il presidente Giulini fa retromarcia rispetto a quanto annunciato un mese fa ed apre alla possibilità di cedere il gioiellino Barella, che piace a Inter, Roma e Milan

Appena un mese fa Tommaso Giulini aveva annunciato l’assoluta incedibilità di Nicolò Barella, ma evidentemente alcune delle richieste pervenutegli negli ultimi tempi devono aver messo a dura prova le sue convizioni. Così il presidente del Cagliari tornando sull’argomento oggi, nel corso di una intervista a Tuttosport, si è mostrato molto più possibilistà circa l’eventualità di un addio del centrocampista, esploso fino alla convocazione in Nazionale: «Nicolò ha finalmente un allenatore che gli dà tantissimo – ha spiegato il numero uno rossoblu – . Incedibilità? Se dovesse restare, io sarei il più felice di tutti, però è altrettanto chiaro che il ragazzo potrebbe avere l’ambizione di giocare in Champions League».

Per Barella, ormai non è più un segreto, sarebbe fitto l’interesse di moltissime big italiane: in prima fila ci sarebbero soprattutto Inter e Roma, con un possibile inserimento però anche del Milan. Nel giro di pochissimi mesi il centrocampista sardo sembre aver innestato la marcia, merito di una crescita graduale ma costante, come racconta Giulini: «Barella è diventato uomo crescendo al fianco di Daniele Conti e di Andrea Cossu e come una spugna è riuscito ad assorbire valori quali il rispetto, l’amore per la maglia e per la professione. E oggi accade lo stesso con Darjo Srna e con Giorgio Chiellini in Nazionale». Auguri e figli sardi.