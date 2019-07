Calciomercato Benevento, ufficiale: Schiattarella è giallorosso

Calciomercato Benevento, ufficiale: Schiattarella è un giocatore giallorosso. Ecco la simpatica presentazione social

Era già stato anticipato da qualche giorno, ora è giunta l’ufficialità: Pasquale Schiattarella è un nuovo giocatore del Benevento. Gli stregoni accolgono con un simpatico tweet l’approdo dell’ex SPAL in giallorosso.

Il centrocampista classe 1987 di Mugnano di Napoli è sbocciato nell’U19 del Torino, per poi militare con la maglia di Ancona, Livorno, Spezia, Latina e SPAL. Per lui una carriera di tutto rispetto: 276 le presenze in Serie B e 18 gol, 76 le presenze in massima categoria.