Adam Masina dà l’addio al Bologna di Saputo: il club emiliano ha raggiunto l’accordo con il Watford per il trasferimento del terzino in Premier League

Cresciuto nel settore giovanile rossoblu, Adam Masina è entrato nel grande calcio grazie al Bologna. Nella stagione 2014 il terzino sinistro è stato promosso in prima squadra ed ha stupito tutti per le sue qualità tecniche e fisiche. Cardine della formazione di Roberto Donadoni, il classe 1994 italo-marocchino ha raccolto 35 presenze tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione ed ora è pronto a vivere una nuova avventura: futuro in Premier League…

Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, Adam Masina sarà un nuovo calciatore del Watford: gli Hornets hanno raggiunto l’accordo totale con il Bologna per l’acquisto del cartellino del classe 1994 nato a Khouribga. Non sono ancora trapelate le cifre dell’intesa, ma il calciatore nelle prossime ore metterà nero su bianco il contratto con il club inglese. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta…