Antonio Mirante Roma, ci siamo: l’esperto estremo difensore è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con i giallorossi, arriva a titolo definitivo dal Bologna

La Roma è senza ombra di dubbio la regina del mercato italiano fin qui. Dopo aver assestato diversi colpi in entrata, i giallorossi sono vicini a chiudere uno scambio di portieri con il Bologna: Lukasz Skorupski in rossoblu, Antonio Mirante alla Lupa. Il club emiliano verserà inoltre 5 milioni di euro nelle casse del club di proprietà James Pallotta. Mirante Roma, ci siamo…

Come raccolto dal nostro inviato, l’estremo difensore classe 1983 in questi minuti sta sostenendo le visite mediche di rito con la Roma. Dopo tre stagioni da protagonista con il Bologna, il portiere di Castellammare di Stabia è pronto a vivere una nuova avventura: sarà il secondo di Alisson, qualora il brasiliano rimanesse nella Capitale e non accettare la corte serrata del Real Madrid.