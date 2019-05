Calciomercato Bologna, Palacio: niente MLS, un altro anno in Serie A

Il Bologna pensa alla conferma di Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino non andrà in MLS ma dovrebbe restare in rossoblù

«La società mi ha detto che dovremo parlare, vedremo se si troverà un accordo. Io mi alleno ancora nel modo giusto e si vede da quanto corro in campo»: parole e musica di Rodrigo Palacio a Sky pochi giorni fa.

Si era parlato di un possibile futuro in MLS per l’attaccante argentino ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Italia, precisamente a Bologna. Salvo sorprese El Trenza rimarrà, almeno per un altro anno, sotto le Due Torri.