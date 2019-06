Calciomercato Bologna: rossoblù su Adjapong e Gerson

Il Bologna di Mihajlovic ha le idee chiarissime sul mercato: obiettivi Gerson per il centrocampo e Adjapong per la difesa

Il mercato in casa Bologna è sempre un argomento molto caldo. Anche se non ancora ufficiale, Sabatini sta lavorando come i migliori direttori sportivi. Tra difesa e attacco, questo è il momento del centrocampo. Il grande sogno di mercato per i felsinei è Gerson che dopo l’esperienza alla Fiorentina tornerà alla Roma, difficilmente per restarci.

Secondo il Corriere dello Sport, oltre al centrocampista, si lavora anche per Adjapong per il reparto arretrato. Contatti avviati con il Sassuolo per provare ad arrivare al terzino italiano.