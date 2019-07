Calciomercato Brescia, Dall’Oglio a un passo dalla Salernitana

Parecchi sondaggi e richieste di informazioni per il centrocampista classe ‘92 Jacopo Dall’Oglio, ormai a un passo dalla Salernitana

Il suo nome era finito suo taccuini dei direttori sportivi di parecchie squadre, e nelle ultime settimane alle porte del Brescia avevano bussato Chievo Verona, Spezia, Livorno, Cremonese e Ascoli oltre all’Apoel Nicosia. Un’asta che al momento pare essere stata disinnescata dall’offerta decisiva di un club.

Nelle ultime ore infatti il futuro di Jacopo Dall’Oglio, mediano classe ‘92, sembra aver imboccato la via per Salerno. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dall’Oglio avrebbe raggiunto l’intesa totale con la Salernitana per il suo trasferimento, si attende l’ok del Brescia.