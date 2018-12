Calciomercato Cagliari, colpo Walukievicz: battuto il Borussia Dortmund

Colpo Walukievicz: il Cagliari si è assicurato il promettente difensore classe 2000 battendo la concorrenza di Borussia Dortmund e Genoa.

Importante acquisto di prospettiva per il Cagliari. Colpo Walukievicz: il club del presidente Tommaso Giulini, secondo quanto riferisce “Sky Sport”, ha definito l’acquisto dal Pogoń Szczecin, compagine della città di Stettino, del difensore polacco classe 2000 Sebastian Walukiewicz. Centrale che fa della forza fisica e del gioco aereo i suoi punti di forza (è alto 2 metri e un centimetro) il suo arrivo in Sardegna è previsto già nei prossimi giorni, dopo la chiusura della trattativa attesa nelle prossime ore.

Grazie all’abilità del proprio Direttore sportivo Marcello Carli, i rossoblù hanno battuto la concorrenza di un club importante come il Borussia Dortmund, attualmente in vetta alla Bundesliga e in corsa per la Champions League, e del Genoa di Preziosi, anch’esso interessato all’acquisto del giovane polacco. Decisiva la volontà del giocatore, che avrebbe espresso il desiderio di indossare la maglia rossoblù e di cimentarsi con la Serie A. Walukiewicz, dopo le 3 presenze nella scorsa stagione in Ekstraklasa, il massimo campionato polacco, quest’anno ha già disputato 18 gare nel massimo campionato polacco.

