Cagliari, Giulini pronto all’affondo decisivo per Bonifazi: i dettagli

Secondo Il Corriere dello Sport Giulini vorrebbe chiudere l’operazione legata al difensore della Spal Kevin Bonifazi

Tommaso Giulini è pronto ad affondare il colpo, portare in rossoblù il difensore della Spal Kevin Bonifazi e a mandare così a buon fine la prima trattativa del calciomercato estivo sul fronte delle entrate. A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport secondo cui il Cagliari avrebbe tutte le possibilità per chiudere definitivamente la trattativa per il giocatore dopo il mancato riscatto da parte dell’Udinese.

Semplici, quindi, riabbraccerà una delle sue vecchie conoscenze ferraresi.