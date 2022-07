Calciomercato Cagliari: Rog in uscita e c’è la clausola a favore del Napoli

Calciomercato Cagliari: Rog destinato a salutare il club e sul suo contratto c’è la clausola a favore del Napoli in caso di cessione

Marko Rog vuole riprendersi il tempo perso a causa dei problemi alle ginocchia. Un tempo molto lungo che gli ha tolto la possibilità di giocare nella nazionale allenata dal selezionatore Zlatko Dalic. Questa situazione richiede un suo trasferimento.

Nel suo contratto c’è una clausola in caso di cessione del cartellino. Essa favore della sua ex squadra, il Napoli. La percentuale è del 15%, tale che in caso di cessione per 6 milioni (cifra chiesta dal Cagliari), ai partenopei spetterebbero 900.000 euro.