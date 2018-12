Denis Suarez, l’Arsenal sfida Milan e Roma: le ultime

Calciomercato Barcellona, Denis Suarez in partenza: l’Arsenal sfida il Milan e la Roma per il fantasista, le ultime sul suo futuro

Denis Suarez prepara la valigia: è sempre più vicino l’addio del fantasista al Barcellona. Ernesto Valverde non gli ha concesso grande spazio in questa prima parte di stagione e non mancano le squadre interessate: Milan e Roma sono pronte a portarlo in Italia, ma attenzione alla concorrenza inglese…

Secondo quanto riporta il Sun on Sunday, Unai Emery è pronto a lanciare l’assalto per l’ex Villarreal: l’Arsenal ha preparato 14 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni del classe 1994. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, minaccia Uk per rossoneri e giallorossi…