Calciomercato Fiorentina, Italiano ha deciso: è Joao Pedro il rinforzo per l’attacco

Calciomercato Fiorentina: l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha deciso che dovrà essere Joao Pedro il rinforzo per l’attacco a gennaio

La Fiorentina, dopo aver chiuso per Ikoné, è ora alla ricerca di un vice Vlahovic che dovrà arrivare quasi forzatamente nel mercato di gennaio. E, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano avrebbe deciso su quale calciatore puntare. Si tratta di Joao Pedro, attaccante che riassume tutte le caratteristiche che cerca l’allenatore viola: forte tecnicamente e già esperto del calcio italiano.

Il Cagliari, però, che sta lottando per non retrocedere difficilmente si priverà del suo capitano e numero 10. Inoltre Joao Pedro è finito nel mirino di Mancini come rinforzo per la Nazionale e lasciare la Sardegna per fare il vice Vlahovic non lo convincerebbe anche in ottica convocazione in azzurro.