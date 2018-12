Pjaca, la Fiorentina dice no: troppi i 20 milioni del riscatto

Calciomercato Fiorentina, i viola scaricano Marko Pjaca: il croato non verrà riscattato dalla Juventus, cifre troppo esose

E’ tutto da scrivere il futuro di Marko Pjaca. Il fantasista croato è arrivato alla Fiorentina in estate dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto ma non sta convincendo la dirigenza viola: troppo discontinuo e mai decisivo, il classe 1995 potrebbe terminare anzitempo la sua esperienza con i gigliati.

Sport Mediaset sottolinea che i viola non hanno intenzione di riscattare il cartellino dell’ex Dinamo Zagabria: troppo esosa la cifra prevista di 20 milioni di euro. E c’è di più: non è da escludere che il prestito venga interrotto già nella sessione di mercato di gennaio, attesi aggiornamenti…