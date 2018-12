Sansone nel mirino della Fiorentina per gennaio: nodo formula

Calciomercato Fiorentina, idea Nicola Sansone per il reparto avanzato: da sciogliere il nodo riguardante la formula

E’ tutto da scrivere il futuro di Nicola Sansone. Il fantasista italiano non sta trovando grande spazio al Villarreal e sta valutando la situazione in vista della sessione di mercato di gennaio. L’ex Parma e Sassuolo è finito sul taccuino di numerosi club italiani, in particolare della Fiorentina: secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza sta pensando di regalarlo a Stefano Pioli per rimpolpare il reparto avanzato.

Il quotidiano evidenzia che il nodo resta quello della formula del trasferimento: i gigliati vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, una soluzione non gradita al Villarreal. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, con Pantaleo Corvino che deve fare i conti con la concorrenza: su tutti, quella del suo ex Bologna.