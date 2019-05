Fiorentina, il flop passa anche da Simeone: addio a fine stagione?

Il flop in campionato della Fiorentina è anche per colpa dei mancati gol di Simeone: l’attaccante andrà via a fine stagione?

Se la Fiorentina non sta brillando in questa stagione è anche per colpa dei suoi attaccanti. Il tridente Pjaca–Simeone–Chiesa è stato solamente un sogno e le premesse della scorsa estate non sono state confermate. Da loro ci si aspettava molto di più e, a parte Federico Chiesa, Pjaca, ma soprattutto Simeone non si sono messi molto in risalto.

Rispetto all’anno scorso poi, Simeone appare un altro giocatore. Gli otto gol (6 in campionato e 2 in Coppa Italia) siglati fino a questo momento lo inseriscono tra le maggiori delusioni del campionato. Con l’arrivo poi di Muriel a gennaio, lo spazio è diventato molto più ristretto. Il figlio del Cholo potrebbe perciò lasciare il club a fine stagione per una cifra decisamente inferiore ai 18 milioni che lo portarono a Firenze.