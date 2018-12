Fiorentina, in attacco piace Balotelli dal Nizza. SuperMario torna in Serie A? Contratto in scadenza a giugno 2019, ma i francesi…

Con la sessione di calciomercato invernale alle porte la Fiorentina e più in generale le società di Serie A studiano quali profili continuare a seguire e sferrare l’attacco decisivo. I viola stanno cercando maggiori gol in fase offensiva per sgravare il peso del reparto offensivo tutto sulle spalle di Giovanni Simeone, rientrato al gol con annessa polemica dopo un lungo periodo di digiuno. Il nome che sarebbe scaturito da un vertice tra il mister Pioli e la società è quello di Mario Balotelli del Nizza.

La Fiorentina, secondo quanto riportato da Repubblica, sta sondando il terreno con il Nizza per Supermario, ma la trattativa pare piuttosto complicata. Il club francese non avrebbe alcuna intenzione di privarsene fino al termine della stagione e prova ne è la resistenza alla corte serrata del Marsiglia in estate. Il contratto di Balotelli con il Nizza scadrà il prossimo giugno 2019 e l’attaccante non sta vivendo un momento facile nel club di Ligue One. Tra i nomi sul taccuino viola, che comprendono anche quelli di Sansone, Muriel e Stepinski, quello di Balotelli è più di una suggestione poiché anche l’attaccante starebbe pensare di fare ritorno in Serie A dopo due stagioni al Nizza.

Tre nomi in entrata seguiti dalla Fiorentina riguardano calciatori giovani, come Giovanni Di Lorenzo dell’Empoli, ma anche – secondo Sky Sport, Jeremiah St. Juste, centrale olandese classe 1996 del Feyenoord, così come Szymon Zurkowski, polacco classe 1997 del Gorniz Zarbze. In uscita, tuttavia, continua ad essere forte l’interesse di un top club europeo per il gioiello difensivo Nikola Milenkovic, pilastro della difesa presente e futura di Stefano Pioli, che piace sempre al Manchester United di Mourinho.