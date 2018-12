Calciomercato invernale, il CdS: «Clamoroso, la Figc allunga il mercato»

La sessione di calciomercato invernale 2019 potrebbe subire una proroga e chiudere a fine mese e non il 18 gennaio

Clamorosa ipotesi riportata dall’edizione del Corriere dello Sport in edicola martedì 18 dicembre. Il calciomercato invernale 2019 potrebbe ricevere una proroga e proseguire per tutto il mese di gennaio. «Clamoroso, la Figc allunga il mercato» è il titolo del quotidiano romano in prima pagina sulla vicenda, «Il consiglio federale di oggi può far slittare la chiusura a fine gennaio» scrive il CorSport. Secondo il quotidiano capitolino, dunque, il calciomercato invernale 2019, che si aprirà il prossimo 3 gennaio e si chiuderà il prossimo 18 gennaio alle ore 20, verrà allungato fino al termine del mese. Possibili novità scaturiranno dalla riunione convocata per le ore 11.30 di martedì dal Consiglio Federale della Figc.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 26 novembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa sull’attività del Comitato di Presidenza; modifiche regolamentari; licenze nazionali 2018/2019: provvedimenti conseguenti; approvazione del Manuale delle Licenze UEFA – edizione 2018; approvazione dello Statuto LNP Serie B; approvazione dei piani finanziari LNP Serie B e LND – fondo mutualità 2018/2019; nomine di competenze; ratifica della delibera d’urgenza del Presidente Federale di cui al Comunicato Ufficiale n.14/A del 30 novembre 2018; varie ed eventuali.