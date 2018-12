Barreca, ipotesi Genoa: affare possibile a gennaio

Calciomercato Genoa, spunta l’ipotesi Antonio Barreca per la fascia sinistra: possibile accordo col Monaco per gennaio

Potrebbe terminare dopo appena sei mesi l’avventura di Antonio Barreca al Monaco. Arrivato in estate dal Torino, il laterale sinistro non sta trovando spazio alla corte di Henry e non mancano le squadre interessate come sottolineato dai colleghi di Sky Sport…

Nella sessione di riparazione il giovane terzino può tornare in Serie A: sulle sue tracce c’è il Genoa di Ivan Juric, a caccia di un’alternativa per la corsia mancina. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, il rapporto tra i due club è ottimo dopo l’affare Pellegri.