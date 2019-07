Calciomercato Genoa: i rossoblù respingono gli assalti del Toro per Kouamè

Kouamè è uno degli obiettivi granata, ma il Grifone non vuole cederlo. Lapadula e Rossettini sempre più vicini al Lecce

Dopo aver respinto con forza i tentativi del Bologna, il Genoa sta facendo lo stesso con il Torino. Cristian Kouamè è uno dei pezzi più ambiti del mercato estivo ma il Grifone non vuole privarsi dell’attaccante ivoriano, considerato fondamentale per l’attacco di Andreazzoli.

La richiesta di Preziosi per ora rimane sempre la medesima: 20 milioni. Il club non intende scendere al di sotto di questa cifra e per ora nessuna squadra ha offerto tanto.