Il Genoa pensa alle cessioni in vista del mercato di gennaio. Da Lapadula a Medeiros, ecco i possibili partenti

Il Genoa ha affrontato il Cagliari ieri nel boxing day contro il Cagliari e dall’elenco dei convocati per la sfida contro i sardi si possono cogliere diverse indicazioni di calciomercato. Cesare Prandelli non ha convocato Lapadula, Medeiros, Mazzitelli, Gunter e Lakicevic. Mazzitelli e Gunter erano alle prese con dei piccoli infortuni e potrebbero restare in rossoblù (il centrocampista ad esempio è arrivato dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, il difensore ha già lavorato con Prandelli al Galatasaray) ma gli altri tre elementi della lista potrebbero fare le valigie a stretto giro di posta.

Nell’elenco dei convocati per la gara di campionato che il Genoa disputerà oggi a Cagliari si possono leggere tra le righe alcune importanti indicazioni in vista dell’ormai imminente mercato invernale. Nell’elenco dei partenti figurono poi anche Federico Marchetti ed Ervin Zukanovic. Il primo vuole andare via a causa della perdita della titolarità ai danni di Radu ed è pronto a cambiare squadra a 6 mesi dal suo trasferimento all’ombra della Lanterna, il secondo ha ricevuto importanti offerte, soprattutto da Frosinone, e potrebbe decidere di trasferirsi altrove. Mercato in fibrillazione in casa Grifone. Non solo in entrata.