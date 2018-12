Calciomercato Genoa, obiettivo Barreca in prestito oneroso dal Monaco

Il Genoa è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra: obiettivo Barreca in prestito oneroso dal Monaco per 18 mesi.

La priorità del Genoa sul calciomercato, oltre al portiere Jandrei della Chapecoense, che dovrebbe rimpiazzare Marchetti, in uscita dal club rossoblù, è quella di un terzino sinistro di spinta. Il nome buono in tal senso, come riferisce “La Gazzetta dello Sport”, è quello di Antonio Barreca, ex di Torino e Cagliari, attualmente in forza al Monaco. Obiettivo Barreca: il D.g. rossoblù Giorgio Perinetti ha elaborato in tal senso una strategia per riportare il classe 1995 in Italia fin da gennaio.

Barreca ha firmato in estate un contratto quinquennale con il club del Principato, ma finora ha trovato poco spazio. Per lui al momento appena 7 presenze in campionato e una in Champions League contro il Bruges, per 686 minuti totali. L’ultima presenza dell’italiano con i biancorossi risale al 27 ottobre scorso contro il Dijon in Ligue 1. Con l’arrivo di Henry in panchina, l’ex granata non ha di fatto più giocato. L’idea di Perinetti è quella di un’offerta di prestito oneroso per 18 mesi, che consentirebbe al Monaco di liberarsi dell’ingaggio e al giocatore italiano di giocare con regolarità.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il nuovo tecnico del Grifone Cesare Prandelli avrebbe una grande considerazione di Barreca, e apprezzerebbe in modo particolare la sua duttilità tattica e la capacità di disimpegnarsi sia come terzino fluidificante, sia da esterno di centrocampo in posizione più avanzata. Per questo il Genoa dovrebbe formulare la sua offerta al Monaco nei prossimi giorni.

