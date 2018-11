L’agente di Brozovic avvisa: «Pagare la clausola può non bastare»

Inter: Brozovic e la sua clausola rescissoria ancora al centro delle voci di mercato, ma il suo procuratore, Miroslav Bicanic, avverte tutte le pretendenti

Le prestazioni al di sopra della media di inizio di stagione (almeno fino a qualche settimana fa) di Marcelo Brozovic hanno nuovamente accesso i riflettori di mercato. Il centrocampista dell’Inter è adesso osservato speciale di molte big, ma su di lui pende una clausola rescissoria decisamente alta: 60 milioni di euro. Non è impossibile ipotizzare che qualcuno, nel corso delle prossime sessioni di mercato, arrivi addirittura a pagare la cifra stabilita dai nerazzurri, ma ciò non basterebbe comunque per assicurarsi le prestazioni del giocatore croato, come ammesso dal suo agente, Miroslav Bicanic, ieri ai microfoni di Vercenij List in patria. «L’Inter lo ha fatto sentire un giocatore importante e gli ha dato tutto il supporto necessario, Marcelo è maturato molto sia come giocatore che come uomo», le parole del procuratore.

Si parla di un possibile interessamento di club inglesi (Manchester United ancora una volta ed Arsenal su tutti) per Brozovic, ma Bicanic frena: «Marcelo ora vede Milano come casa sua, dato che non è nemmeno troppo lontana da Zagabria, quindi io direi che non c’è bisogno di mettere troppa enfasi su queste voci di mercato. Se alcuni tra i top club sono pronto a pagare la sua clausola rescissoria da 60 milioni di euro, dovranno prima concordare con lui anche i termini di acquisto. Al momento Brozovic è concentrato unicamente sull’Inter e sulla lotta Scudetto con la Juventus». Un modo diplomatico per dire che non basterebbe pagare tanto l’Inter per prendere il croato, bisognerebbe pagare tanto pure lui.