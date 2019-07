Calciomercato Inter: da domani si ricomincia a lavorare per Lukaku

L’Inter prepara l’assalto a Romelu Lukaku: i nerazzurri da domani ricominceranno a parlare con il Manchester United

Come riportato questo pomeriggio, la stagione di Lukaku è già iniziata. Il belga si è presentato in anticipo al ritiro dello United ma non vede l’ora di salutare l’Inghilterra e prendere il primo volo per Milano.

Come informa Gianluca Di Marzio da domani l’Inter conta di andare avanti con questa operazione e di fissare presto un incontro per far sì che il Manchester United possa valutare ed accettare l’offerta nerazzurra che si basa sempre su un prestito biennale con obbligo di riscatto a 70 miioni.